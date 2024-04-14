Исполнительница встала на защиту экс-супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Как подчеркнула Камалия, все обвинения являются безосновательными.

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Что Камалия сказала о бывшем муже

Певица подчеркнула, что Захур – честный и сочувствующий человек, который выступает против преследований и насилия. По ее словам, он является хорошим папой и мужем.

Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив ... Он отдал себя воспитанию наших дочерей, отдавая предпочтение их благополучию над личными или профессиональными интересами. Его отказ от бизнес-активностей в пользу будущего нашей семьи является свидетельством его безграничной любви и преданности,

– написала артистка.

Она также отметила, что ее экс-супруг активно помогает Украине, поэтому призвала уважать его личную жизнь и не втягивать "в любые ненужные исследования или сенсации".

В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте предоставлять приоритет честности, сочувствию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни,

– подытожила знаменитость.

Что этому предшествовало

Недавно в социальных сетях появились фотографии Камалии, на которых видны следы физического насилия. На снимках певица изображена с синяками и кровью на лице и шее.

Эти фотографии вызвали беспокойство среди близких и поклонников звезды, поэтому она уже вышла в прямой эфир в тиктоке, чтобы объяснить эту ситуацию.

Со мной все в порядке, я вся целая. Все нормально. Я в шоке. Все друзья звонят. Уже два часа присылаю всем свои фото и видео. Я не понимаю, что это происходит? Говорят, была какая-то атака... Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной в порядке. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось,

– сказала знаменитость.