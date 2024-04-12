Кадры с изуродованным лицом артистки распространили телеграм-каналы. Именно там фанаты певицы смогли увидеть те страшные фото.

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Что произошло с Камалией

На одной из фотографий четко видно гематому в зоне глаза певицы. В то же время на других кадрах заметно разбитую губу и кровь на шее женщины.



Певица Камалия с изуродованным лицом / Фото из телеграм-канала "Джокер"



Артистка Камалия с разбитой губой / Фото из телеграм-канала "Джокер"

Камалия решила выйти в прямой эфир, чтобы остановить шумиху вокруг фото. Однако она не отметила, это фотошоп, или настоящие избиения.

Я в шоке. Я не понимаю, что это происходит? Я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова, и все со мной в порядке. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось,

– заверила исполнительница.



Камалия вышла в прямой эфир / Фото с телеграм-канала "Сцена.UA"

Более того, поклонники отметили, что на выступлении певицы 11 апреля никто не заметил ран или синяков на лице Камалии. В то же время некоторые фанаты уверены, что артистка страдает от насилия, поскольку маникюр на обнародованных фото такой же, как и на записи прямого эфира. Однако, сама Камалия ничего не подтвердила.

Недавно Камалия перенесла операцию

В феврале этого года певица ошеломила опубликованным видео из операционной палаты.

Она сообщила, что хирургическое вмешательство пришлось сделать из-за проблем со слухом на левое ухо.

Знаменитости диагностировали травматическую перфорацию барабанной перепонки. Впрочем, по ее словам, врачи успешно провели операцию.

Операцию мирингопластики прекрасно сделала заведующая ЛОР-отделением. Надеюсь, что снова буду слышать на левое ухо, как раньше,

– подчеркнула артистка.