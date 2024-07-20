По этому случаю артистка посвятила ему пост и нежные строки. Исполнительница рассказала о патриотизме папы, который родился в Москве.

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Она показала редкое фото со своим отцом. На кадре Камалия, одета в розовое платье, обнимает родного человека и улыбается в камеру. Певица поделилась, что он закончил Черниговское военное авиационное училище и стал военным летчиком. Когда мужчине предлагали служить в России, то отец артистки отказался и остался в Украине, которая стала для него родиной.

Сегодня твой день, и я хочу напомнить, какой ты крутой! Мы с мамой очень много ездили вместе с тобой по разным странам, городам и гарнизонам, и эти воспоминания всегда будут в нашей памяти. Хотя ты родился в Москве, ты настоящий патриот Украины. Ты выбрал остаться и первым возглавил безопасность воздушного движения в Украине,

– раскрыла исполнительница.

По словам Камалии, ее отец после начала вторжения решил не бежать из страны, а продемонстрировать свой патриотизм. В то же время он разорвал связи с сестрой, которая живет в Москве.

Твой патриотизм проявился даже в личных отношениях. Ты настоящий молодец и пример для всех нас,

– подытожила артистка.

Напомним, недавно Елена Кравец показала забавное фото своих детей-двойняшек. Ее сын Иван и дочь Екатерина отметили 8-летие, с чем актриса их трогательно поздравила.