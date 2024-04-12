К тому же артистка решила сменить украинское гражданство на российское, чем окончательно поставила точку относительно своей политической позиции. Она подала документы на получение нового паспорта еще в феврале 2024 года.
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Почему Антонюк хочет взять интервью у Ани Лорак
Эмма призналась, что имеет эксклюзивную информацию о жизни артистки-предательницы в интернате. Находясь там, Лорак очень сильно увлекалась дискографией российской певицы Аллы Пугачевой. По мнению Антонюк, предательница насмотрелась на "хорошую жизнь" в Москве и начала мечтать об этом, однако "потеряла себя и все на свете".
Очевидно, она осуществила большую мечту, очевидно, она про*балась по дороге во всем на пути к своей мечте, потеряла и себя, и все на свете, и не знаю, делает ли эта мечта сейчас ее счастливой, но это прям литературный персонаж о том, как "через тернии к звездам" превратилось в "через тернии к г*вну", и человек не отбил,
– заявила журналистка.
Интервью Эммы Антонюк: смотрите видео онлайн
Что известно о гражданской позиции Ани Лорак
- С начала полномасштабного вторжения Лорак ни разу не заговорила о войне. Зато она дала ряд интервью пропагандистским журналистам, в которых обвиняла Украину в пренебрежительном отношении.
- Лорак продолжает жить в России, работает на российскую аудиторию, выпускает русскоязычные песни и собирает статуэтки главных российских музыкальных премий.
- Кроме того, артистка цинично называет себя "голубом мира" и при любой возможности хвастается своей благотворительной помощью детям и переселенцами из Донбасса.
- А в феврале этого года стало известно о ее смене гражданства на российское. Интересно, что в 2016 году оккупантская власть предлагала артистке получить уже тогда российский паспорт, впрочем, певица отказалась.