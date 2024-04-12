К тому же артистка решила сменить украинское гражданство на российское, чем окончательно поставила точку относительно своей политической позиции. Она подала документы на получение нового паспорта еще в феврале 2024 года.

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Почему Антонюк хочет взять интервью у Ани Лорак

Эмма призналась, что имеет эксклюзивную информацию о жизни артистки-предательницы в интернате. Находясь там, Лорак очень сильно увлекалась дискографией российской певицы Аллы Пугачевой. По мнению Антонюк, предательница насмотрелась на "хорошую жизнь" в Москве и начала мечтать об этом, однако "потеряла себя и все на свете".

Очевидно, она осуществила большую мечту, очевидно, она про*балась по дороге во всем на пути к своей мечте, потеряла и себя, и все на свете, и не знаю, делает ли эта мечта сейчас ее счастливой, но это прям литературный персонаж о том, как "через тернии к звездам" превратилось в "через тернии к г*вну", и человек не отбил,

– заявила журналистка.

Интервью Эммы Антонюк: смотрите видео онлайн

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