Блогер Юля Верба рассекретила пол ребенка: видео с грандиозного гендер-пати

Блогер-миллионница Юля Верба, которая беременна первенцем, устроила гендер-пати. Девушка вместе со своим женихом узнала пол ребенка.

У блогера из Ивано-Франковска Юлии Вербы и ее жениха Константина родится дочь. Инфлюенсерка опубликовала долгожданное видео в своем профиле.

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Блогерша показала кадры с грандиозного гендер-пати, которое устроила. Юлия и Константин пригласили близких и родных на празднование.

В конце под открытым небом пара молодоженов узнала пол ребенка. Они стояли на фоне фотозоны с надписью: "Ждем тебя, наш воробышек". Позади них в воздух поднялся розовый дым. Так стало известно, что у них родится девочка.

Юлия Верба рассекретила пол ребенка: видео

Напомним, Юлия Верба сообщила о беременности 1 июня. Сейчас она находится на восьмом месяце беременности.

Блогер-миллионница сообщила о новых отношениях летом прошлого года. Пара обручилась в октябре 2023 года. Своего избранника она рассекретила только в этом году – это Константин Золотухин.