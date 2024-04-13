На этот раз без Монатика: Юля Верба похвасталась, как отметила 21-летие

Вчера, 12 апреля, известная украинская блогерша Юля Верба отпраздновала день рождения. Девушке исполнился 21 год. Она уже успела поделилась с подписчиками, как прошло празднование.

Оказалось, что в этом году инфлюенсер обошлась без грандиозной вечеринки. Она провела время с родными и друзьями. В то же время сюрприз ей все же устроили.

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Как Верба отметила свой 21-й день рождения

Сначала звезду поздравили ее друзья. В 12 ночи они приехали в дом инфлюенсера, вручили цветы, подарки и большого розового медведя.



Юлю Вербу поздравили друзья с днем рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис



Юлю Вербу поздравили друзья с днем рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис

Потом у блогера было "сказочное утро" с женихом. Константин пригласил ее на прогулку к озеру, а там ее уже ждал сюрприз.

Завтрак на озере при живой музыке с моей любимой матчем. Я была поражена,

– поделилась Юлия.

После этого пара поехала в гости к бабушке Вербы. Уже вечером блогерша собралась с друзьями и родными в загородном доме, без лишнего шума. Именинница и ее гости наслаждались шашлыком, закусками и разнообразными напитками, болтали и пели песни.



Как Юля Верба отметила день рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что интересно, свое 18-летие инфлюенер отмечала совсем иначе.

Как Юля Верба праздновала совершеннолетие