Оказалось, что в этом году инфлюенсер обошлась без грандиозной вечеринки. Она провела время с родными и друзьями. В то же время сюрприз ей все же устроили.
Не пропустите Сменил имидж и снова холостяк: где сейчас Андрей Задворный - победитель Холостячки-2
Как Верба отметила свой 21-й день рождения
Сначала звезду поздравили ее друзья. В 12 ночи они приехали в дом инфлюенсера, вручили цветы, подарки и большого розового медведя.
Юлю Вербу поздравили друзья с днем рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис
Юлю Вербу поздравили друзья с днем рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис
Потом у блогера было "сказочное утро" с женихом. Константин пригласил ее на прогулку к озеру, а там ее уже ждал сюрприз.
Завтрак на озере при живой музыке с моей любимой матчем. Я была поражена,
– поделилась Юлия.
После этого пара поехала в гости к бабушке Вербы. Уже вечером блогерша собралась с друзьями и родными в загородном доме, без лишнего шума. Именинница и ее гости наслаждались шашлыком, закусками и разнообразными напитками, болтали и пели песни.
Как Юля Верба отметила день рождения / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что интересно, свое 18-летие инфлюенер отмечала совсем иначе.
Как Юля Верба праздновала совершеннолетие
- Во время COVID-19 знаменитость устроила грандиозную вечеринку с приглашенными звездными гостями.
- День рождения тогда вел Юрий Горбунов, а на сцене выступали Монатик, Lida Lee, Nino, Амадор Лопес, иллюзионисты Magic Five и другие известные личности.
- Блогерша впоследствии призналась, что празднование ее 18 лет стоило более 3 миллионов гривен, значительная часть из этих средств ушла на выступление Монатика.