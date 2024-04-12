Андрей Задворный получил известность благодаря участию во 2 сезоне реалити Холостячка. Впрочем, сразу навлек на себя хейт.

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Личная жизнь Андрея Задворного

В финале проекта Холостячка-2 главная героиня Злата Огневич выбрала именно его. После съемок пара пробыла вместе два месяца. Инициатором разрыва стал сам Андрей. Как-то он вернулся из командировки и сказал Злате, что больше не любит ее, а без этого чувства не может находиться в отношениях. Для Огневич это был удар, поскольку они ни разу не ссорились и все было идеально. Из-за такого поступка в сети раскритиковали блогера.

Андрей Задворный и Злата Огневич / фото из инстаграма блогера

Одиноким Задворный был недолго. Через некоторое время он публично признался, что в отношениях с юной моделью из Черновицкой области Юлия Поляк, которой на тот момент было всего 19 лет. Через полгода их романтические фото исчезли из профиля Андрея в инстаграме. Похоже, пара больше не вместе.

Андрей Задворный и Юлия Поляк / фото из инстаграма блогера

У бизнесмена также подрастает дочь Кира от первого брака. Андрей всячески участвует в жизни девочки. Из семьи Задворный ушел, когда Кире было полтора года. Сейчас ребенок проживает в США.

Андрей Задворный с дочерью / фото из инстаграма блогера

Чем занимается Андрей Задворный во время войны

Задворный – предприниматель, занимается собственным производством деревянных игрушек для детей. С началом полномасштабного вторжения он остался в Украине, записался в ТРО и занялся волонтерством: собирает средства на покупку и ремонт автомобилей для украинских военных. Также известно, что участник Холостячки участвовал в эвакуации пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Андрей Задворный / фото из инстаграма блогера

Сейчас же Андрей сменил имидж: отрастил волосы, отпустил густую бороду и имеет в ухе сережку.

Андрей Задворный / фото из инстаграма блогера