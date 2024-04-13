Виявилося, що цьогоріч інфлюенсерка обійшлася без грандіозної вечірки. Вона провела час з рідними та друзями. Водночас сюрприз їй все ж влаштували.

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Як Верба відзначила свій 21-й день народження

Спершу зірку привітали її друзі. О 12 ночі вони приїхали до будинку інфлюенсерки, подарували квіти, подарунки та великого рожевого ведмедя.

Юлю Вербу привітали друзі з днем народження
Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлю Вербу привітали друзі з днем народження
Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом у блогерки був "казковий ранок" з нареченим. Костянтин запросив її на прогулянку до озера, а там на неї вже чекав сюрприз.

Сніданок на озері при живій музиці з моєю улюбленою матчею. Я була вражена,
– поділилася Юлія.

Після цього пара поїхала в гості до бабусі Верби. Вже ввечері блогерка зібралася з друзями та рідними в заміському будинку, без зайвого галасу. Іменинниця та її гості насолоджувалися шашликом, закусками та різноманітними напоями, теревенили та співали пісні.

Як Юля Верба відзначила день народження
Як Юля Верба відзначила день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, своє 18-річчя інфлюенсерка відзначала зовсім інакше.

Як Юля Верба святкувала повноліття

  • Під час COVID-19 знаменитість влаштувала грандіозну вечірку із запрошеними зірковими гостями.
  • День народження тоді вів Юрій Горбунов, а на сцені виступали Монатік, Lida Lee, Nino, Амадор Лопес, ілюзіоністи Magic Five та інші відомі особистості.
  • Блогерка згодом зізналася, що святкування її 18 років коштувало понад 3 мільйони гривень, значна частина з цих коштів пішла на виступ Монатіка.