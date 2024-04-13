Виявилося, що цьогоріч інфлюенсерка обійшлася без грандіозної вечірки. Вона провела час з рідними та друзями. Водночас сюрприз їй все ж влаштували.
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Як Верба відзначила свій 21-й день народження
Спершу зірку привітали її друзі. О 12 ночі вони приїхали до будинку інфлюенсерки, подарували квіти, подарунки та великого рожевого ведмедя.
Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Юлю Вербу привітали друзі з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом у блогерки був "казковий ранок" з нареченим. Костянтин запросив її на прогулянку до озера, а там на неї вже чекав сюрприз.
Сніданок на озері при живій музиці з моєю улюбленою матчею. Я була вражена,
– поділилася Юлія.
Після цього пара поїхала в гості до бабусі Верби. Вже ввечері блогерка зібралася з друзями та рідними в заміському будинку, без зайвого галасу. Іменинниця та її гості насолоджувалися шашликом, закусками та різноманітними напоями, теревенили та співали пісні.
Як Юля Верба відзначила день народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що цікаво, своє 18-річчя інфлюенсерка відзначала зовсім інакше.
Як Юля Верба святкувала повноліття
- Під час COVID-19 знаменитість влаштувала грандіозну вечірку із запрошеними зірковими гостями.
- День народження тоді вів Юрій Горбунов, а на сцені виступали Монатік, Lida Lee, Nino, Амадор Лопес, ілюзіоністи Magic Five та інші відомі особистості.
- Блогерка згодом зізналася, що святкування її 18 років коштувало понад 3 мільйони гривень, значна частина з цих коштів пішла на виступ Монатіка.