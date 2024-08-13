Я просто упаду в обморок, – известный артист заговорил о страхе мобилизации

Украинский певец Julik высказал свое мнение по поводу мобилизации артистов. Он рассказал, что уже прошел ВВК, но не хотел бы получить повестку.

Певец Julik (настоящее имя – Назарий Гук) рассказал, что обновил свои данные в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию. Он готов к тому, что ему может прийти повестка, однако страх присутствует.

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Я не считаю себя тем человеком, который умеет воевать, держать оружие. Во-первых, я понимаю, что я слепой, не дай Бог что-то с очками... У меня плохое зрение, где-то минус 5. Не умею я этого. Ну если придется, тогда поеду. Но надеюсь, что люди толковые и понимают, что я там только мешать буду,

– сказал Julik.

Артист рассказал, что несколько раз спрашивал у своих друзей-военных и защитников, для которых выступает, нужен ли он на фронте. Большинство отвечали одинаково: если Julik будет в подразделении, его постоянно будут прикрывать, а из-за этого могут лечь другие.

По мобилизации артистов Julik считает, что каждый должен делать то, к чему он морально готов. Сам он не уверен, что может воевать.

Я за то, чтобы каждый делал то, что умеет или то, к чему психологически готов. Я не могу быть уверен в своей психике, что я туда приду и буду делать то, что мне прикажут. Разные случаи бывают. Бывало, что ребята расстреливали побратимов, потому что боялись и т.д. Я наверное нет, я просто упаду в обморок и всё,

– сказал Julik.

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