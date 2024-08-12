Об этом рассказал исполнитель в своих соцсетях. К тому же он рассказал, кого именно награждают такой наградой.

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В своих соцсетях военный опубликовал фото грамоты, подписанной Александром Сырским – Главнокомандующим ВСУ. На кадре также можно увидеть и знак в форме золотого креста с лентой цвета флага УПА.

Такую награду могут получить лица рядового и сержантского состава Вооруженных Сил Украины за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

Я делаю все для своей страны не ради наград или отличий. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями или должностями. Наоборот хе*ачил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года до сержанта. И поэтому мне боевая награда ценнее, чем любая государственная,

– заверил защитник.



YARMAK показал свою награду / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, в феврале 2022 года YARMAK начал служить в ВСУ. Впоследствии рэпер объединился с Колей Сергой, Александром Чемеровым и Евгением Галичем в "Культурный десант". В сентябре 2023 года артист сообщил, что его перевели в другой полк, где стал командиром, возглавив подразделение управления беспилотниками.