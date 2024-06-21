Вы ее такой еще не видели: Юлия Санина поделилась редким фото из детства

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с поклонниками трогательным воспоминанием из детства. Артистка опубликовала архивную фотографию из домашнего альбома, вызвав волну теплых комментариев от подписчиков.

Один из комментаторов метко заметил: "По фото с детства уже понятно, что это будет королева хард-рока". Тогда будущая звезда имела короткую стрижку.

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На фотографии, сделанной на Крещатике, юная Юлия позирует на роликах, одета в полосатый гольф, колготки и шорты. Этот снимок стал частью подборки моментов из июня 2024 года, которой певица решила поделиться с поклонниками.

В комментариях под фото фаны подчеркнули, что Санина почти не изменилась с того времени.

Кто еще из звезд показывал фото с детства