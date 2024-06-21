Вы ее такой еще не видели: Юлия Санина поделилась редким фото из детства
Источник:Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с поклонниками трогательным воспоминанием из детства. Артистка опубликовала архивную фотографию из домашнего альбома, вызвав волну теплых комментариев от подписчиков.
Один из комментаторов метко заметил: "По фото с детства уже понятно, что это будет королева хард-рока". Тогда будущая звезда имела короткую стрижку.
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На фотографии, сделанной на Крещатике, юная Юлия позирует на роликах, одета в полосатый гольф, колготки и шорты. Этот снимок стал частью подборки моментов из июня 2024 года, которой певица решила поделиться с поклонниками.
В комментариях под фото фаны подчеркнули, что Санина почти не изменилась с того времени.
Кто еще из звезд показывал фото с детства
- Это сделала известная украинская продюсер Елена Мозговая. Она поделилась снимком 35-летней давности. На фото ей около пятнадцати лет, что позволило поклонникам увидеть, как она выглядела в подростковом возрасте.
- Надя Дорофеева, которой сейчас тридцать четыре года, также решила показать свое школьное прошлое. Она опубликовала фотографию из первого класса, на которой ей всего семь лет.
- Не отстает от коллег и Монатик, которому недавно исполнилось 38 лет. Он удивил фанатов, показав свои фото из детского сада и школьных лет. Особое внимание привлекла его прическа – оказывается, в юности артист носил дреды, что стало неожиданностью для многих его поклонников.