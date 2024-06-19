Дмитрий родился в Киеве, а на днях отпраздновал 40-летний юбилей. Благодаря активной профессиональной деятельности, авторским проектам и самоотдаче, Комарова в 2020 году наградили званием "Заслуженного журналиста Украины". Подробнее о том, как менялся ведущий и чем занимается сейчас, читайте в материале Show 24.

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Начало карьеры и путешествия по миру

С юных лет у Дмитрия уже было увлечение журналистикой. Первая статья парня вышла в 12 лет, а уже в 16 – начал работать в украинском еженедельнике "Телетиждень". Комаров получил два образования: первое – инженер в Национальном транспортном университете, второе – специалист по связям с общественностью в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Дмитрий Комаров в детстве с младшими братом и сестрой / Фото из инстаграма ведущего

Мужчина все это время продолжал развиваться в журналистской сфере. Фамилия Комаров все чаще появлялась на страницах различных изданий. Дмитрий был в ролях спецкорреспондента, фотокорреспондента и тому подобное.

Дмитрий Комаров в юности /Фото из инстаграма ведущего

В студенческие годы журналист полюбил путешествия необычными маршрутами. А когда возвращался в Украину, то продавал фоторепортажи из экзотических местностей. Таким образом путешественник получал деньги на дальнейшие поездки.

Во время пребывания в Таиланде, к мужчине пришла идея создать собственное шоу, где он будет показывать и рассказывать о необычных местах всего мира. Украинские телеканалы отнеслись со скепсисом к такой идее и отказывали Дмитрию. Однако журналист настоял на своем и выпустил пилотный выпуск проекта "Мир наизнанку" за свой счет и не прогадал. На сегодня вышло более 240 эпизодов, которые насчитываются в 15 сезонах.

Дмитрий Комаров в первом сезоне "Мир наизнанку" / Фото ТСН

Кроме необычного контента для рядовых людей, Комаров также установил довольно много рекордов. К примеру:

в 2009 году ведущий преодолел 20 000 км за 90 дней и установил рекорд "максимальный пробег по Индии своим ходом за минимальный срок";

2018 – во время тура по городам Украины Комаров раздал 10 185 автографов и установил рекорд "самая массовая официально зарегистрированная автограф-сессия";

в 2019 году Дмитрий и пилот Игорь Табанюк с членами экипажа облетели все области страны (кроме зоны боевых действий и Крыма) за 3 дня.

Интересно, что в каждое путешествие ведущий берет с собой сине-желтый флаг.

Впоследствии мужчина начал благотворительную инициативу #ЧашкаКави, которая имеет целью помочь тяжелобольным детям. Во время пандемии коронавируса собранные деньги направлялись на покупки необходимых средств для спасения людей. Во время полномасштабного вторжения Дмитрий не делится деталями волонтерской деятельности, но известно, что активно помогает воинам ВСУ.

Комарова также помнят как участника телепроекта "Танцы со звездами". После седьмого эфира мужчина принял добровольное решение покинуть проект из-за того, что у него накопилось немало своих дел вне шоу.

Дмитрий Комаров: Я пытаюсь принести "Мир наизнанку" в шоу "Танцы со звездами": смотреть видео онлайн

Личная жизнь

Комаров никогда не делился закулисьем личной жизни, однако в 2019 году наступил день X. Ведущий опубликовал сообщение, где сообщил, что женился на Александре Кучеренко.

Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда наступит время. И вот настало. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой, – сообщил Комаров.

Впоследствии раскрылись и другие детали романтических отношений пары. Они познакомились на шоу "Мисс Украина-2016", где Дмитрий был ведущим, а Александра – участницей, которая вскоре стала и победительницей.

Влюбленные долгое время скрывали отношения. Признавался мужчина в любви в небе. Он организовал воздушную прогулку на вертолете над Киевом. Из-за того, что было очень шумно, Дмитрий вытащил кольцо и спросил взглядом девушку выйдет ли она за него замуж. Саму свадьбу отгуляли в столице, а венчание прошло в Иерусалиме.

Путешественник радостно рассказывает, что ему нравится семейная жизнь. Чтобы проводить больше времени с избранницей, Дмитрий даже уменьшил продолжительность своих командировок за рубежом. Интересная деталь, что во время съемок проекта "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", мужчина в Карпатах встретился с мольфаркой, которая сказала, что у него с женой большая любовь, а семейное гнездышко пополнится двумя сыновьями.

Где сейчас и чем занимается Дмитрий Комаров

Во время полномасштабного вторжения мужчина остается в Украине и продолжает работать на благо страны. Сначала журналист фотографировал пострадавшие регионы. Сначала это была Киевщина, а впоследствии – Буча, Черниговщина, деоккупированные Харьковщина и Херсон.

Впоследствии Дмитрий представил масштабный проект "Рік" к годовщине полномасштабного вторжения. Туда вошли несколько частей, и даже присутствует часть интервью с Владимиром Зеленским.

Сегодня Комаров работает над программой "Мир наизнанку. Украина", в которой показывает реалии жизни во время войны, посещает различные украинские города и делится особенностями каждого из регионов.