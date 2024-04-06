Будто я виновата в войне,– Юлия Юрина откровенно рассказала об общении с родителями-россиянами

Экс-исполнительница группы YUKO, Юлия Юрина уже в течение 12 лет делает попытки по лишению российского гражданства и распространяет украинскую культуру. Солистка откровенно рассказала о поддержке отношений с родителями, которые остались в России.

К тому же девушка призналась, как именно проходит общение с семьей. По словам певицы, это довольно сложно.

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Как Юлия Юрина поддерживает связь с родителями

Артистка поделилась, что во время телефонного разговора с семьей сама беседа происходит на подвышенных тонах и все доходит до скандала. Родители Юлии не верят словам и фотодоказательствам девушки относительно кровавых действий страны-оккупанта. Впрочем, они до сих пор продолжают критиковать ее проукраинскую позицию и негативные высказывания в сторону России.

Я их с 2019 года не видела. Они стареют и я очень часто задумываюсь, что делать, если они умрут, потому что я не смогу к ним доехать. Я им звоню по телефону. Мы говорим на повышенных тонах, мы ссоримся. Все мои поездки в деоккупированные села и места, где побывали оккупанты, гуманитарные миссии, мои интервью с пострадавшими, мои фотографии из разбомбленных церквей. Это все нивелируется тем, что предлагает им российская пропаганда. Они не верят мне, они верят всему, что им говорят,

– поделилась артистка.

К тому же Юлия не чувствует себя любимой дочерью. Ее очень угнетает тот факт, что родные родители якобы обвиняют девушку в войне. Последний разговор Юриной с родственниками закончился очередным скандалом.

У меня нет ощущения, что они меня любят как дочь. Есть ощущение, что они пытаются выразить свое недовольство из-за меня, как будто я виновата в войне. Последний раз, когда они мне звонили, был огромный скандал из-за концерта с украинским традиционным творчеством. Все, что я получила: "Как ты посмела сказать, что Россия идет на х*й?". Это единственное, что мне говорят родители,

– призналась звезда.

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