После триумфа на Евровидении: Jerry Heil презентовала мини-альбом о самом личном

После участия в Евровидении-2024 Jerry Heil выпустила мини-альбом MARIA. В него вошло четыре трека, которые освещают тему духовности и личных переживаний артистки.

В то же время певица представила концептуальный клип на главный сингл альбома VIRGIN MARIA. Режиссером видеоработы стал известный Инди Хаит.

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В клипе Jerry Heil появляется в обыденных ситуациях, которые напоминают картины эпохи Возрождения. Видеоработа, полна глубины и откровенной чувственности, раскрывает скрытую красоту повседневности.

Этот клип стал для меня "обнажением" после Евровидения. Мы сняли защитные латы, чтобы показать человека под ними. С помощью художественных средств режиссер создал из простых образов настоящие картины. Это стало открытием для меня: эмоции можно увидеть и без каких-либо дополнительных артефактов – достаточно взглянуть в глаза,

– призналась артистка.

Jerry Heil – VIRGIN MARIA: смотрите видео онлайн

Альбом состоит из четырех треков. Открывает его интро, которое соединило народную песню о женской судьбе и отрывок стихотворения Ивана Франка "Сикстинская Мадонна". Следующим треком является AVE MARIA, который рассказывает о переживаниях артистки во время полномасштабной войны и о молитвах певицы для лучшего будущего. Далее слушатель погружается в главный сингл VIRGIN MARIA, а завершает альбом хит Teresa & Maria, с которым Jerry Heil и alyona alyona достойно представили Украину на Евровидении-2024.

Jerry Heil – MARIA: слушайте альбом онлайн

Напомним, Jerry Heil недавно намекнула на возвращение на песенный конкурс Евровидение-2025. Более того, иностранные и украинские поклонники певицы поддержали ее желание.