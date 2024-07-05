В ностальгическом ролике Jerry Heil собрала немало кадров из закулисья Евровидения: это подготовка, репетиции, примерка костюмов и грим. Представительница Украины на конкурсе поделилась, что скучает по конкурсу.
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Под роликом певица оставила подпись, что заинтриговало поклонников.
Воспоминания о Евровидении. Как насчет Евровидения-2025?
– написала Jerry Heil.
Jerry Heil показала кадры с Евровидения: видео
Артистке в комментариях ответило немало поклонников. Они поддерживают певицу и пишут, что действительно хотели бы увидеть ее на конкурсе в следующем году. Эти комментарии оставляют как иностранные, так и украинские фаны:
- "Да, Евровидение-2025! Ты заслуживаешь!";
- "Да! Сделай коллаборацию с alyona alyona или Джамалой! Твой голос ангельский";
- "Ты была моей самой любимой на Евровидении, я поддерживал тебя как мог. По моему мнению, вы должны были победить в этом году, потому что точно этого заслуживаете!".
Напомним, Jerry Heil трижды принимала участие в Нацотборе. В третий раз она попробовала свои силы вместе с рэперкой alyona alyona и победила. Артистки получили 3 место на Евровидении.