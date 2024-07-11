Федеральный демократический союз выступает против выделения средств для проведения конкурса. Политики планируют принять решение в ближайшее время.

Не пропустите Это лотерея, – Jerry Heil и alyona alyona признались, какое место хотели занять на Евровидении

По мнению союза, Евровидение "сопровождается антисемитскими инцидентами и сатанинским вкладом". Критикуя песенные соревнования, политики вспомнили нынешний конкурс, который состоялся в Мальме, Швеции, где проводились протесты об отмене кандидатуры Израиля из-за войны в Газе.

Федеральный союз выразил волнение относительно безопасности граждан. Политики уверены, что во время проведения конкурса может произойти непредсказуемое из-за военных действий Израиля и Палестины.

Планировалось выделить 20 миллионов франков (905 735 139 миллионов гривен) на проведение Евровидения-2025 в Швейцарии. Однако, политики планируют организовать сбор подписей, чтобы обжаловать выделение средств для конкурса.

Напомним, Jerry Heil недавно намекнула на возвращение на Евровидение в 2025 году. Представительница Украины на конкурсе поделилась, что скучает по конкурсу. Поклонники артистки поддержали ее и пишут, что действительно хотели бы увидеть певицу в следующем году. Эти комментарии оставляют как иностранные, так и украинские фаны.