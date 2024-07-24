Артистка показала совместные фото с певцами. Исполнители были рады снова встретиться и выступить на одной сцене.

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На кадрах Jerry Heil позирует рядом с Nemo, которые держат арбуз в руках. Звезды счастливо улыбаются на камеру. В то же время украинка опубликовала несколько видео, на которых работает в студии звукозаписи вместе с победителями Евровидения-2024, играющих на барабанах.

Nemo также распространили совместные фотографии с выступления на фестивале. Jerry Heil появилась в полупрозрачном розовом платье с корсетом и синих джинсах, тогда как Nemo показались в коричневом лонгсливе со светлыми рукавами и серых брюках на низкой посадке.



Nemo и Jerry Heil выступают на фестивале / Скриншот из инстаграм-сторис

Артисты зажгли сцену своими хитами и подняли украинский флаг. В конце номера певцы радостно обнялись, чем порадовали зрителей.



Jerry Heil и Nemo на сцене швейцарского фестиваля / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Nemo впервые выступят в Украине. 7 марта 2025 года состоится концерт победителей Евровидения-2024 в клубе Atlas, что в Киеве. Поклонников ждет не только исполнение хитов певцов, но и премьера нового совместного трека с alyona alyona и Jerry Heil.