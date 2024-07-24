Артистка показала спільні фото зі співаками. Виконавці були раді знову зустрітися і виступити на одній сцені.

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На кадрах Jerry Heil позує поруч з Nemo, які тримають кавун у руках. Зірки щасливо усміхаються на камеру. Водночас українка опублікувала кілька відео, на яких працює у студії звукозапису разом з переможцями Євробачення-2024, що грають на барабанах.

Nemo також поширили спільні світлини з виступу на фестивалі. Jerry Heil постала у напівпрозорій рожевій сукні з корсетом і синіх джинсах, тоді як Nemo показалися в коричневому лонгсліві зі світлими рукавами та сірих штанах на низькій посадці.

Nemo та Jerry Heil виступають на фестивалі
Nemo та Jerry Heil виступають на фестивалі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артисти запалили сцену своїми хітами та підняли український прапор. Наприкінці номеру співаки радісно обійнялися, чим потішили глядачів.

Jerry Heil та Nemo на сцені швейцарського фестивалю
Jerry Heil та Nemo на сцені швейцарського фестивалю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Nemo вперше виступлять в Україні. 7 березня 2025 року відбудеться концерт переможців Євробачення-2024 у клубі Atlas, що в Києві. Шанувальників чекає не лише виконання хітів співаків, але й прем’єра нового спільного трек з alyona alyona та Jerry Heil.