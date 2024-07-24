Артистка показала спільні фото зі співаками. Виконавці були раді знову зустрітися і виступити на одній сцені.

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На кадрах Jerry Heil позує поруч з Nemo, які тримають кавун у руках. Зірки щасливо усміхаються на камеру. Водночас українка опублікувала кілька відео, на яких працює у студії звукозапису разом з переможцями Євробачення-2024, що грають на барабанах.

Nemo також поширили спільні світлини з виступу на фестивалі. Jerry Heil постала у напівпрозорій рожевій сукні з корсетом і синіх джинсах, тоді як Nemo показалися в коричневому лонгсліві зі світлими рукавами та сірих штанах на низькій посадці.



Nemo та Jerry Heil виступають на фестивалі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артисти запалили сцену своїми хітами та підняли український прапор. Наприкінці номеру співаки радісно обійнялися, чим потішили глядачів.



Jerry Heil та Nemo на сцені швейцарського фестивалю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Nemo вперше виступлять в Україні. 7 березня 2025 року відбудеться концерт переможців Євробачення-2024 у клубі Atlas, що в Києві. Шанувальників чекає не лише виконання хітів співаків, але й прем’єра нового спільного трек з alyona alyona та Jerry Heil.