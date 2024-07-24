Организаторы песенного конкурса сообщили об ошеломляющем результате среди количества артистов, которые хотели принять участие в соревновании. Детское Евровидение установило рекорд еще до выхода на телеэкраны.
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На певцов, в возрасте от 8 до 14 лет, ждет еще один отбор, которым будут заниматься звездные эксперты – TAYANNA, Michelle Andrade и Евгений Хмара. Именно они решат судьбу артистов и выберут шесть лучших, которые будут бороться за участие в конкурсе в Испании. В перечень фаворитов вошли:
- Мария Близнюк. 9 лет, г. Мукачево, Закарпатская область;
- Анастасия Белибова. 13 лет, г. Южноукраинск, Николаевская область;
- Богдан Белуха. 11 лет, г. Новоукраинка, Кировоградская область;
- Владислав Васицкий. 11 лет, Киевская область;
- Дарья Вицан. 14 лет, г. Киев;
- Ангелина Глогусь. 12 лет, г. Тернополь;
- Анна Дойна (Anna Doyna). 14 лет, г. Киев;
- Вероника Коган. 11 лет, Харьковская область;
- Илья Коновченко (ILKO). 12 лет, родом из Харькова;
- Артем Котенко. 12 лет, г. Ахтырка, Сумская область;
- Владислава Кицелюк (VLADA K). 12 лет, родом из Киева;
- София Нерсесян. 8 лет, г. Киев;
- Всеволод Скрима. 12 лет, Запорожская область;
- Злата Солоненко (Злата Соло). 9 лет, Винницкая область;
- Злата Иванив. 10 лет, г. Одесса.
В этом году 83% анкет подали девочки, а 17% – мальчики. Дети имели возможность пройти отбор, не имея авторской песни. Поэтому артистам разрешалось записать два кавера и личное видеопредставление. Однако, 19% певцов таки подали свою кандидатуру с собственной композицией.
Дети будут учиться в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио, где будут заниматься вокалом, актерским мастерством и хореографией.
Напомним, Детское Евровидение-2024 впервые принимает Испания. Финал конкурса состоится 16 ноября на арене Caja Magica в Мадриде.