Jerry Heil и режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов встретились в Каннах: увлекательное фото

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil познакомилась с режиссером "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Сеть взорвалась восторгом от их совместного фото.

Украинское кино и украинская музыка прокладывают путь в мировую индустрию. Это доказывают Jerry Heil и Мстислав Чернов, которые презентовали страну на разных площадках в этом году.

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Jerry Heil встретилась с Мстиславом Черновым

Представительница Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil рассказала, что познакомилась с Мстиславом Черновым на украинском мероприятии на Каннском кинофестивале. Певица поделилась совместным фото.

Я всегда мечтала, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии. Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино. Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили Оскар – они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда! – подчеркнула Jerry Heil.

Артистка добавила, что украинская культура сейчас объединяет мир своей глубиной и искренностью. Она заметила, что быть современной украинкой – это и испытание, и большая награда.



Jerry Heil и Мстислав Чернов / Фото из инстаграма Jerry Heil

Сеть бурно отреагировала на совместное фото Jerry Heil и Мстислава Чернова. Пользователи говорят, что эти две личности играют важную роль в становлении украинской культуры.

"Фото дня: будущая обладательница Грэмми и кинорежиссер оскароносец";

"Лучшая! Спасибо за все что делаешь";

"Будущая обладательница заслуженного Grammy и обладатель Оскара. Яно, ты богиня".

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