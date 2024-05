Show 24 собрал информацию об истории создания трека. К тому же текст и перевод Rockin' in the Free World – смотрите далее в материале.

Что известно о композиции Rockin' in the Free World

Трек вышел в далеком 1989 году. Эта песня затрагивает такие темы, как загрязнение окружающей среды, терроризм и социальные проблемы, что делает ее выдающимся социально-политическим гимном конца 80-х годов.

Существует теория, что культовая композиция возникла, когда музыкант Фрэнк Сампедро перед одним из выступлений сказал фразу: "Что бы там ни было, нам не стоит приближаться к Ближнему Востоку. Лучше просто продолжать веселиться в нашем свободном мире".

Последние слова вдохновили Нила Янга написать песню Rockin' in the Free World, что переводится как "продолжай развлекаться в свободном мире".

Нил Янг – Rockin' in the Free World: смотрите клип онлайн

Текст песни Rockin' in the Free World

There's colors on the street

Red, white, and blue

People shuffling their feet

People sleeping in their shoes

There's a warning sign on the road ahead

There's a lot of people saying we'd be better off dead

Don't feel like Satan, but I am to them

So I try to forget it anyway I can

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

I see a woman in the night

With a baby in her hand

There's an old street light

Near a garbage can

Now she put the kid away and she's gone to get a hit

She hates her life and what she's done to it

There's one more kid that’ll never go to school

Never get to fall in love, never get to be cool

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

We got a thousand points of light

For the homeless man

We got a kinder, gentler machine gun hand

We've got department stores and toilet paper

Got styrofoam boxes for the ozone layer

Got a man of the people says keep hope alive

Got fuel to burn, got roads to drive

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Перевод Rockin' in the Free World на русский язык

Улица подсвечена

Красный, белый, синий,

Люди шаркают ногами,

Люди спят в ботинках.

На дороге предупредительный знак,

По словам многих людей, нам лучше умереть.

Зла в себе не вижу, но я Дьявол в их глазах.

Стараюсь это всячески из памяти стереть.

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Я вижу женщину ночью

С ребенком на руках.

Возле мусорного бака

Светит старый фонарь.

Вот она бросила ребенка и пошла за новой дозой,

С отвращением к себе, что загубила свою жизнь.

Ещё один ребёнок никогда не пойдёт в школу,

Не узнает любовь, не вырастет крутым.

Мы будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

У нас есть тысяча точек света

Для бездомного бродяги.

Наша рука добрее, мягче держит пулемет.

У нас есть универмаги и туалетная бумага,

Упаковка из пенопласта для озонового слоя.

Хранить надежду нам велит человек из народа,

Можно жечь топливо, можно ездить по дорогам.

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире