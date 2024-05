Show 24 зібрав інформацію про історію створення треку. До того ж текст і переклад Rockin' in the Free World – дивіться далі в матеріалі.

Що відомо про композицію Rockin' in the Free World

Трек вийшов у далекому 1989 році. Ця пісня зачіпає такі теми, як забруднення навколишнього середовища, тероризм і соціальні проблеми, що робить її видатним соціально-політичним гімном кінця 80-х років.

Існує теорія, що культова композиція виникла, коли музикант Френк Сампедро перед одним з виступів сказав фразу: "Хоч би що там було, нам не варто наближатися до Близького Сходу. Краще просто продовжувати веселитися у нашому вільному світі".

Останні слова надихнули Ніла Янга написати пісню Rockin' in the Free World, що перекладається як "продовжуй розважатися у вільному світі".

Ніл Янг – Rockin' in the Free World: дивіться кліп онлайн

Текст пісні Rockin' in the Free World

There's colors on the street

Red, white, and blue

People shuffling their feet

People sleeping in their shoes

There's a warning sign on the road ahead

There's a lot of people saying we'd be better off dead

Don't feel like Satan, but I am to them

So I try to forget it anyway I can

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

I see a woman in the night

With a baby in her hand

There's an old street light

Near a garbage can

Now she put the kid away and she's gone to get a hit

She hates her life and what she's done to it

There's one more kid that’ll never go to school

Never get to fall in love, never get to be cool

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

We got a thousand points of light

For the homeless man

We got a kinder, gentler machine gun hand

We've got department stores and toilet paper

Got styrofoam boxes for the ozone layer

Got a man of the people says keep hope alive

Got fuel to burn, got roads to drive

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Keep on rockin' in the free world

Переклад Rockin' in the Free World українською

Вулиця підсвічена

Червоний, білий, синій,

Люди човгають ногами,

Люди сплять у черевиках.

На дорозі попереджувальний знак,

За словами багатьох людей, нам краще померти.

Зла в собі не бачу, але я Диявол у їхніх очах.

Намагаюся це всіляко з пам'яті стерти.

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Я бачу жінку вночі

З дитиною на руках.

Біля сміттєвого бака

Світить старий ліхтар.

Ось вона кинула дитину і пішла за новою дозою,

З огидою до себе, що занапастила своє життя.

Ще одна дитина ніколи не піде до школи,

Не впізнає кохання, не виросте крутим.

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

У нас є тисяча точок світла

Для безпритульного волоцюги.

Наша рука добріша, м'якше тримає кулемет.

У нас є універмаги та туалетний папір,

Упаковка із пінопласту для озонового шару.

Зберігати надію нам велить людина з народу,

Можна палити паливо, можна їздити дорогами.

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі

Будемо виступати у вільному світі