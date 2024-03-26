Водночас зараз знаменитість наважилася детальніше про нього розповісти. Вона додала, що дві її інші вагітності теж були непростими.
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Коли Енн Гетевей втратила дитину
Акторка зазначила, що перша вагітність у неї відбулася у 2015 році, втім тоді вона втратила немовля через викидень. Їй було дуже складно, але вона продовжувала працювати й навіть виконувала роль жінки-пілота в бродвейській постановці Grounded.
З першого разу в мене не вийшло. Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора. Це було занадто, це був непростий період, але коли я була на сцені, то прикидалася, що все гаразд,
– поділилася зірка.
Що відомо про особисте життя Енн Гетевей
- У вересні 2012 року актриса вийшла заміж за американського актора Адама Шульмана.
- Їхній первісток, син Джонатан Роуз Бенкс, народився 24 березня 2016 року.
- Водночас через 3 роки їхня родина поповнилася з народженням другого сина Джека.