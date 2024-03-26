Водночас зараз знаменитість наважилася детальніше про нього розповісти. Вона додала, що дві її інші вагітності теж були непростими.

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Коли Енн Гетевей втратила дитину

Акторка зазначила, що перша вагітність у неї відбулася у 2015 році, втім тоді вона втратила немовля через викидень. Їй було дуже складно, але вона продовжувала працювати й навіть виконувала роль жінки-пілота в бродвейській постановці Grounded.

З першого разу в мене не вийшло. Я грала у виставі, і мені доводилося народжувати на сцені щовечора. Це було занадто, це був непростий період, але коли я була на сцені, то прикидалася, що все гаразд,

– поділилася зірка.

Що відомо про особисте життя Енн Гетевей