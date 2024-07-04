52-летний Эктор не был женат и не имеет детей. Вероятное появление первенца у звезды удивило сеть.

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Судья шоу "МастерШеф" в своих соцсетях показал фото УЗИ. Хименес-Браво сделал этот кадр 1 июля. Мужчина признался, что в течение длительного времени ждал этого дня. Больше никаких подробностей он не раскрыл. Возможно, Эктор расскажет обо всем со временем.

"Да, этот день наконец-то настал", – написал Эктор и добавил смайлик, который плачет.



Эктор Хименес-Браво намекнул, что станет отцом / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что о личной жизни Хименеса-Браво известно не так много. Сейчас он находится в отношениях с украинкой, с которой познакомился на одной из вечеринок. Пара имеет роман на расстоянии, но общению влюбленных это не мешает. По словам Эктора, девушка покорила его всем.