52-річний Ектор не був одруженим та немає дітей. Ймовірна поява первістка в зірки здивувала мережу.

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Суддя шоу "МастерШеф" у своїх соцмережах показав фото УЗД. Хіменес-Браво зробив цей кадр 1 липня. Чоловік зізнався, що протягом тривалого часу чекав на цей день. Більше ніяких подробиць він не розкрив. Можливо, Ектор розповість про все згодом.

"Так, цей день нарешті настав", – написав Ектор і додав смайлик, який плаче.



Ектор Хіменес-Браво натякнув, що стане батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що про особисте життя Хіменеса-Браво відомо не так багато. Наразі він перебуває у стосунках з українкою, з якою познайомився на одній з вечірок. Пара має роман на відстані, але спілкуванню закоханих це не заважає. За словами Ектора, дівчина підкорила його всім.