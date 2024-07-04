Она рассказала о наградах, которые получила Мирабелла. Кроме того, исполнительница рассказала и о концерте, в котором участвовали девушки.

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Так, выяснилось, что Мирабелли получила сразу две престижные награды в своей лондонской школе. Девочка получила награду за "Прогресс и Усердие" среди учеников 5 класса, демонстрируя отличные академические успехи и победила в общенациональном конкурсе цифровых новостей "Sky: The Edit". 10-летняя дочь Камалии заняла второе место, создав 90-секундный новостной репортаж. Мирабелла самостоятельно выступила в ролях продюсера, режиссера и монтажера своего репортажа, показав незаурядные творческие и технические навыки. Стоит отметить, что в этом соревновании принимали участие дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет со всей Великобритании.

Я невероятно горжусь достижениями и настойчивостью своих дочерей, Мирабеллы и Арабеллы. Они всегда прилагают максимум усилий во всем, что делают, и их успехи – лучшая награда для меня как мамы,

– отметила знаменитость.

Кроме того, Мирабелла и Арабелла, приняли участие в ежегодном Belmont Summer Concert, где демонстрировали свои музыкальные и вокальные достижения перед родителями и учителями.

Мало того, девушки присоединились к соревнованиям по легкой атлетике.

Отметим, 10-летние Арабелла и Мирабелла сейчас живут в Лондоне со своим отцом Мохаммадом Захуром. Это решение родители приняли из-за полномасштабной войны, которая продолжается в Украине. Певица сообщила, что ее дочери вернутся в Киев, как только ситуация в стране стабилизируется.