Бизнесвумен призналась, что хочет построить отношения именно с украинцем, поэтому это было одной из причин, почему она решила вернуться на Родину. Более того, ее подписчики даже поощряют к участию в шоу "Холостячка".

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Горняк откровенно ответила, что не исключает своего участия в названном проекта, но сейчас считает такое решение точно не ко времени. Однако не готовность к большому медийному пространству не лишила блогера возможности ходить на свидания и искать любовь своей жизни.

Знаете, возможно бы и пошла, но сейчас не время. Думаю, что сейчас наши классные ребята-герои на фронте, а после посмотрим. "Холостяк" еще так, но "Холостячка" еще, думаю, со временем. На свидания хожу,

– отмечает Кристина.

Напомним, что в 2020 году блогерша вышла замуж за шоумена Владимира Остапчука. Их брак продлился всего лишь два года. Недавно Кристина даже организовала благотворительную ярмарку, где поблагодарила своих бывших за опыт и "все, что было в жизни".