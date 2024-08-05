Слава Демин высказал мнение, что в последнее время Кристина Соловий попадает в скандалы. Михаил Ясинский отметил, что это сложная и противоречивая тема.

К слову Давайте не играть в эти игры, – Жадан отреагировал на скандал с руганью Соловий в Черноморске

Продюсер считает, что среда, в которой формировался творческий путь Кристины Соловий, не соответствует ее внутреннему состоянию. По мнению Ясинского, она другой человек, чем кажется. Михаил назвал певицу "хулиганкой" и "рок-звездой".

Она совсем не такая, какой ее сделала среда, в которой она росла, делала свои первые песни, нашла своего продюсера, который ей сделал очень-очень крутые песни, открыл Украине ее необычайно красивый голос, но она другая. По своим поступкам, разговорам, скандалам, заявлениям – мы видим, что она немного о другом. Это более хулиганская, провокативная личность,

– высказался продюсер Оли Поляковой.

Михаил Ясинский считает, что Кристине Соловий стоит или поддерживать свой предыдущий образ, или избавиться от него и показать себя с другой стороны.

"Это надо идти на определенные жертвы. Это может не зайти на большую аудиторию... Успех, узнаваемость, популярность могут исчезнуть", – добавил продюсер.

Напомним, Кристина Соловий недавно попала в скандал из-за того, что выругалась в адрес бывшего названия города Черноморск (ранее – Ильичевск). На певицу составили админпротокол.