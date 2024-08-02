Известно, что экс-супруги до сих пор занимаются разделом общего дома. По словам Кристины, ведущий не проявляет никакой инициативы, чтобы решить вопрос с жильем.

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Горняк вспомнила трендовое видео, которое опубликовала в соцсетях – "Если бы мой бывший был магазином, то как он бы назывался?". Как отметила блогер, ничего плохого она не будет говорить о бывших, поскольку считает их "классными". Кристина выразила благодарность экс-возлюбленным и заверила, что магазины бы имели хорошее название.

У меня такие классные бывшие. Я очень благодарна им за опыт и все, что было в жизни. Это был бы классный магазин,

– ответила инфлюенсерка.

К тому же бизнесвумен раскрыла свой девиз – жить здесь и сейчас. Она посоветовала не сосредотачивать внимание на прошлом, а наслаждаться каждым мгновением.

Кристина Горняк о бывших: смотрите видео онлайн

Напомним, Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились осенью 2020-го. Через два года супруги сообщили о разрыве отношений, а уже потом шоумен показался с новой избранницей, блогером Екатериной Полтавской. 24-летняя девушка недавно объявила о беременности. Для Остапчука это будет третий ребенок, тогда как для блогера – первый.