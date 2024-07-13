63-летний актер и 44-летняя модель официально поженились через 6 лет после помолвки. Их свадьба состоялась во вторник, 9 июля, в Ангилье.

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Эдди Мерфи и Пейдж Бутчер сыграли свадьбу: это была небольшая частная церемония, на которой присутствовали родственники и близкие друзья знаменитостей.

Жених был в белом костюме, а невеста надела изысканное платье с кружевом и корсетом.

Что известно об отношениях звезд

Эдди Мерфи и Пейдж Бутчер закрутили роман в 2012 году. В 2016 году у них родился первый ребенок – дочь Иззи Уну, еще через 2 года на свет появился сын Макс Чарльз. В 2018 году актер и модель обручились.

Для Эдди Мерфи это второй брак, он воспитывает еще 8 детей от предыдущих отношений.

