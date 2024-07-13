63-річний актор та 44-річна модель офіційно одружилися через 6 років після заручин. Їхнє весілля відбулося у вівторок, 9 липня, в Ангільї.

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Едді Мерфі та Пейдж Бутчер зіграли весілля: це була невелика приватна церемонія, на якій були присутні родичі та близькі друзі знаменитостей.

Наречений був у білому костюмі, а наречена одягнула вишукану сукню з мереживом та корсетом.

Що відомо про стосунки зірок

Едді Мерфі та Пейдж Бутчер закрутили роман у 2012 році. У 2016 році них народилась перша дитина – донька Іззі Уну, ще через 2 роки на світ з'явився син Макс Чарльз. У 2018 році актор та модель заручилися.

Для Едді Мерфі це другий шлюб.Він виховує ще 8 дітей від попередніх стосунків.

