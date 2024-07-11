Ранее инсайдер сообщал, что пара рассталась еще в марте этого года. Теперь певица взялась за совместное с экс-супругом имущество, которое планирует отсудить.

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Дженнифер хочет получить половину состояния, поскольку в браке больше всего средств тратила именно она. По словам источника, Лопес чувствует, что Аффлек ей должен.

Она суммирует счета за частные самолеты, которые оплачивала сама, отели, питание, одежда, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет,

– подчеркнул инсайдер.

В то же время актриса якобы заплатила большую сумму за "дом своей мечты", чем актер. Поэтому, Дженнифер серьезно настроена забрать все до последней копейки.

Она чувствует себя серьезно оскорбленной и жаждет крови. Если бы он оставался в браке, как хороший мальчик, она бы не возражала. Но он бросил ее, и в конечном итоге Дженнифер всегда получает возмездие, и теперь она готова играть жестко,

– признался источник.

Напомним, о разрыве пары начали говорить после того, как Лопес посетила Met Gala без Аффлека. Вероятной причиной кризиса в отношениях экс-супругов стал якобы чрезмерный контроль со стороны Дженнифер над Беном.