Звезда "Сплетницы" Эд Вествик во второй раз женился: романтические фото пары со свадьбы

Недавно женился британский актер Эд Вествик, который известен по ролям в сериалах "Сплетница", "Большой куш" и "Злой город". По случаю свадьбы его жена поделилась с аудиторией новыми праздничными фото.

Известно, что избранницей актера стала модель Эми Джексон. Вместе они уже около трех лет.

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Как Вествик отметил свадьбу с любимой

В начале 2024 года пара поженилась, а через два месяца сыграла свадьбу. Жена актера распространила фото с праздника в своем блоге.

Пусть начинается празднование. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира,

– поделилась Эми.

На фото девушка одета в короткое белое платье и имеет жемчужные серьги с браслетом. Однако, она решила быть без фаты. В то же время Эд тоже одет в белый костюм, будто дополняя образ Эми. Супруги исполняют свой первый танец и выглядят очень счастливыми.

Интересно, что на церемонии присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.



Супруги исполняют свой первый танец / Фото из инстаграмма невесты



Супруги сыграли свадьбу / Фото из инстаграмма невесты

Что известно об отношениях Эда и Эми