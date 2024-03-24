Відомо, що обраницею актора стала модель Емі Джексон. Разом вони вже близько трьох років.

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Які Вествік відзначив весілля з коханою

На початку 2024 року пара одружилася, а через два місяці зіграла весілля. Дружина актора поширила фото зі свята у своєму блозі.

Нехай починається святкування. Ми мали нагоду відсвяткувати наше кохання з нашими сім'ями та друзями, разом з тими, кого цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу,

– поділилася Емі.

На фото дівчина одягнена в коротку білу сукню та має перлинні сережки з браслетом. Однак, вона вирішила бути без фати. Водночас Ед теж вбраний у білий костюм, ніби доповнюючи образ Емі. Подружжя виконує свій перший танець та виглядає дуже щасливим.

Цікаво, що на церемонії був присутнім і син нареченої від попередніх стосунків з бізнесменом Джорджем Панайоту.



Подружжя виконує свій перший танець / Фото з інстаграму нареченої



Подружжя зіграло весілля / Фото з інстаграму нареченої

Що відомо про стосунки Еда та Емі