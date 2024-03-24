Известно, что избранницей актера стала модель Эми Джексон. Вместе они уже около трех лет.
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Как Вествик отметил свадьбу с любимой
В начале 2024 года пара поженилась, а через два месяца сыграла свадьбу. Жена актера распространила фото с праздника в своем блоге.
Пусть начинается празднование. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира,
– поделилась Эми.
На фото девушка одета в короткое белое платье и имеет жемчужные серьги с браслетом. Однако, она решила быть без фаты. В то же время Эд тоже одет в белый костюм, будто дополняя образ Эми. Супруги исполняют свой первый танец и выглядят очень счастливыми.
Интересно, что на церемонии присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.
Супруги исполняют свой первый танец / Фото из инстаграмма невесты
Супруги сыграли свадьбу / Фото из инстаграмма невесты
Что известно об отношениях Эда и Эми
- В 2021 году пара познакомилась, позже стала встречаться.
- Мужчина очень романтично сделал предложение девушке. Он сделал его на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.
- Интересно, что это уже второй брак для актера. Он ранее был женат на актрисе Рени Даймонд, впрочем они разошлись.