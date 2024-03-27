Финалистка "Холостяка" Яна Соломко, которая предала Украину, во второй раз вышла замуж: кадры с праздника
Источник:Яна Соломко
Финалистка первого сезона "Холостяка" и певица Яна Соломок, которая молчит о войне в Украине, во второй раз вышла замуж. Она уже даже успела поделиться кадрами их "сказки" в соцсетях.
В частности, знаменитость, которая сначала работала в России, что бомбила украинские города, а теперь отсиживается в США, показала видео со свадебной церемонии. В ролики видно не только молодоженов, но и немало гостей.
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Как Яна Соломко отпраздновала свадьбу
Церемония венчания прошла в зале, который был украшен белыми цветами. На праздник певица надела платье с открытыми плечами. Она дополнила свой образ длинным бархатным вельоном и нежным букетом цветов. Яна шла к алтарю под живое сопровождение скрипачей. Муж певицы, которая замалчивает кровавую войну в родной стране, на свадьбе появился в черном костюме с белой рубашкой и темной бабочкой.
В то же время интересно, что кадры со свадьбы Соломко украинцы не смогут увидеть, потому что она ограничила им доступ к своей странице.
Свадьба Яны Соломко / Скриншот из инстаграмма певицы
Что известно о позиции Яны Соломко относительно войны в Украине
- После неудачных попыток начать певческую карьеру на Родине, в 2020 году Соломко переехала в Москву, где выступала под псевдонимом SOYANA. Интересно, что тогда запроданка заявляла, что ей, мол, жаль, что родная страна не принимает ее, так же как страна-террорист.
- После 24 февраля 2022 года исполнительница продолжила работать в России и даже выпустила трек "ННН", где спела о любви к оккупантам: "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь. С победой знаю ты вернешься домой, я буду сильно ждать тебя одного".
- В то же время когда в Москве не сложилось, предательница перебралась в США. С сентября 2023 года Яна с дочкой живет в Майами.