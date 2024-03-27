В частности, знаменитость, которая сначала работала в России, что бомбила украинские города, а теперь отсиживается в США, показала видео со свадебной церемонии. В ролики видно не только молодоженов, но и немало гостей.

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Как Яна Соломко отпраздновала свадьбу

Церемония венчания прошла в зале, который был украшен белыми цветами. На праздник певица надела платье с открытыми плечами. Она дополнила свой образ длинным бархатным вельоном и нежным букетом цветов. Яна шла к алтарю под живое сопровождение скрипачей. Муж певицы, которая замалчивает кровавую войну в родной стране, на свадьбе появился в черном костюме с белой рубашкой и темной бабочкой.

В то же время интересно, что кадры со свадьбы Соломко украинцы не смогут увидеть, потому что она ограничила им доступ к своей странице.

Свадьба Яны Соломко / Скриншот из инстаграмма певицы

Что известно о позиции Яны Соломко относительно войны в Украине