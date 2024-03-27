Также он поделился, что влияет на ее размер. И к тому же рассекретил, имеет ли дополнительные выплаты от государства.

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Какую пенсию получает Александр Терен

Выяснилось, что сумма зависит от прожиточного минимума, выслуг лет, должности, официальной зарплаты и других аспектов.

Это очень большой ряд причин, которые влияют, собственно, на конечный результат пенсии, которую человек получает вследствие получения инвалидности. Я сейчас принадлежу к первой группе,
– поделился военный.

В то же время Александр отметил, что получает чуть больше, чем 15 тысяч гривен, учитывая его штатную должность.

Например, ты занимаешь какую-то руководящую должность. Соответственно, на тебя же больше закладывается заработной платы, и, соответственно, оно потом все конвертируется в пенсию,
– объяснил Терен.

Впрочем, других выплат от государства воин пока не получает.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Кто такой Александр Терен и что о нем известно

  • Это украинский доброволец, который вступил в армию с началом полномасштабного вторжения, присоединившись к батальону "Карпатская Сечь", где выполнял роль минометчика.
  • Во время ожесточенных боев в Харьковской области он получил серьезные ранения, в результате которых потерял ноги.
  • После этого защитник прошел реабилитацию в США, где ему установили протезы. Александр уже научился на них ходить, бегать и даже управлять автомобилем.
  • Интересно, что Терен в прошлом году участвовал в "Играх Непокоренных", где стал бронзовым призером по плаванию.
  • Кроме того, воин написал книгу "История упрямого мужчины", а сейчас активно развивает инклюзивное тревелшоу "Отвал ног, или All инклюзив".