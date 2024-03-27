Также он поделился, что влияет на ее размер. И к тому же рассекретил, имеет ли дополнительные выплаты от государства.

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Какую пенсию получает Александр Терен

Выяснилось, что сумма зависит от прожиточного минимума, выслуг лет, должности, официальной зарплаты и других аспектов.

Это очень большой ряд причин, которые влияют, собственно, на конечный результат пенсии, которую человек получает вследствие получения инвалидности. Я сейчас принадлежу к первой группе,

– поделился военный.

Для справки! Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны была установлена на уровне 15 000 гривен для первой группы, 12 000 гривен для второй группы и 8 500 гривен для третьей группы.

В то же время Александр отметил, что получает чуть больше, чем 15 тысяч гривен, учитывая его штатную должность.

Например, ты занимаешь какую-то руководящую должность. Соответственно, на тебя же больше закладывается заработной платы, и, соответственно, оно потом все конвертируется в пенсию,

– объяснил Терен.

Впрочем, других выплат от государства воин пока не получает.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Кто такой Александр Терен и что о нем известно