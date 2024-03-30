Сбежавшая из России в США предательница Яна Соломко неожиданно "заговорила" на соловьином
Источник:Яна Соломко
Певица и финалистка "Холостяка-1" Яна Соломко, которая позорно предала Украину и поддержала кровавые действия России, внезапно вспомнила свою родину. Более того, она объяснила, почему решила работать на налоги для страны-агрессора.
Недавно предательница опубликовала фото "счастливого события" – своей свадьбы. Однако девушка ограничила доступ к просмотру фотографий для украинцев. А уже сейчас распространила пост с объяснениями относительно выступлений перед оккупантами и их прославления.
К слову Финалистка "Холостяка" Яна Соломко, которая предала Украину, во второй раз вышла замуж: кадры с праздника
Какие оправдания придумала на этот раз Соломко
В своем блоге Яна отметила, что переехала в Россию еще в 2018 году, то есть до начала полномасштабного вторжения. По ее словам, это решение было чисто профессиональным.
Также предательница сделала из себя жертву, заявив, что ей было очень трудно работать в России, как украинке, поэтому, когда закончился контракт, она сбежала уже в США. Более того, женщина считает, после всех позорных и нелепых действий, себя украинкой и отметила, что Россия никогда не была ее родиной.
У меня были договорные обязательства, и во время войны, находиться в России как украинке было сложно. В конце концов, мне удалось закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что бы не говорил и не писал,
– заявила Соломко.
Также артистка не будет возвращаться к музыкальной карьере, а вместо этого сконцентрируется на семье. Более того, у предательницы есть надежда на мирную жизнь в Европе.
К тому же Соломко заверила, что ее любимый не имеет никакого отношения к России, он просто "многонациональный человек".
Мы с мужем знакомы 11 лет. Он многонациональный человек, но не русский, как пишут. О нашей дружбе уже много лет знали даже наши родители. Он тот, кто уже был в моей жизни, а не тот, кого я недавно встретила. Он приехал в Майами после того, как я уехала из России, и за какое-то время мы поняли, что чувства все эти годы были больше, чем дружба. Мы решили, что больше не будем терять ни одного дня!
– рассказала Соломко.
Оправдание Яны Соломко / Скриншот из инстаграма изменщицы
Соломко придумывает новые оправдания / Скриншот из инстаграма предательницы
Что говорила Соломко о войне в Украине
- 24 февраля 2022 года Яна осудила войну. Она сказала, что в Украине живет вся ее семья, поэтому она хочет мира.
- С того момента в течение пяти месяцев она цинично молчала о войне, а летом 2022 года шокировала публику отвратительным поступком – выступила на российском концерте.
- После этого предательница неожиданно показала видео из Москвы и заявила, что ей было приятно выступать перед россиянами.
- А в феврале 2023-го года девушка выпустила песню "ННН" о российский оккупантах, которых она ждет с победой. Трек посвящен любви к российскому военному, который сейчас убивает украинцев на ее родине. В песне она поет, как будет ждать террориста с победой, называя его "героем".
- Позже она закрыла комментарии в инстаграме из-за страха получить бешеное количество хейта от земляков. Теперь ее страница вообще недоступна на территории Украины.