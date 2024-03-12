Представительница Израиля, которая жила в России, представила песню для Евровидения-2024

Европейский вещательный союз дважды отклонял конкурсные песни Израиля для Евровидения-2024 из-за политического подтекста и упоминания о войне. Впрочем, в конце концов страну допустили к песенному конкурсу. Теперь стало известно, что Эден Голан выступит в Мальме с треком Hurricane.

Эта переработанная композиция удовлетворила правила EBU. Так, представительница Израиля выпустила трек и уже даже сняла клип к нему.

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С какой песней Израиль примет участие в Евровидении-2024

Эден Голан будет выступать с композицией Hurricane, которую создали Керен Пелеш, Став Бегер и Ави Огайон. Интересно, что песня имеет ту же музыку, что и October Rain, которую накануне отклонил Европейский вещательный союз.

Известно, что окончательное решение по конкурсному треку Hurricane принял израильский комитет по отбору песен.

Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн

Почему Израиль изменил песню на Евровидение-2024