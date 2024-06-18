8 лет в конфликте: Иво Бобул резко отреагировал на публичное унижение от Василия Вирастюка

18 июня 2024, 20:30
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"Завтрак с 1+1"

Певец Иво Бобул имеет давний конфликт со спортсменом Василием Вирастюком. Впрочем, тяжелоатлет недавно снова негативно высказался об артисте, на что исполнитель резко отреагировал.

По словам Бобула, к нему не должны так относиться, потому что он народный артист Украины. К тому же певец требует уважения к себе, а не иронии.

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Иво заметил, что обижен на спортсмена. Слова и поступки Василия артист не может забыть.

Кто он Вирастюк? Оскорбления, которую он мне нанес со своими друзьями, я не забыл. И оскорблять меня не надо никогда, потому что за это очень дорого можно заплатить,
– отметил исполнитель.

В то же время Бобул подчеркнул, что имеет хорошие отношения с другими звездами. Так, Иво поддерживает связь с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком. Боксер звонит певцу, поскольку тренируется под его песни.

Я ему звоню. Говорю: "Братик, я тебе очень благодарен. Хотел бы, чтобы мои песни дали тебе силы, потому что в них есть вся сила народа". Есть же нормальные люди, правда? Почему нельзя так?
– рассказал Иво.

Иво Бобул о Василии Вирастюке: смотрите видео онлайн

Иво Бобул и Василий Вирастюк: что известно о конфликте звезд

  • В 2016 году спортсмен опубликовал видео из именного номера певца в одном из отелей в Черновцах. Вирастюк высмеял интерьер комнат вместе с друзьями.
  • В ответ на это, Иво возмутился и обиделся на Василия. В то же время артист заверил, что к нему стоит относиться с уважением, а не с иронией.
  • Мужчины до сих пор не могут отпустить конфликт и прийти к согласию.
Автор: Влада Пономарьова