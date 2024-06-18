По словам Бобула, к нему не должны так относиться, потому что он народный артист Украины. К тому же певец требует уважения к себе, а не иронии.

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Иво заметил, что обижен на спортсмена. Слова и поступки Василия артист не может забыть.

Кто он Вирастюк? Оскорбления, которую он мне нанес со своими друзьями, я не забыл. И оскорблять меня не надо никогда, потому что за это очень дорого можно заплатить,

– отметил исполнитель.

В то же время Бобул подчеркнул, что имеет хорошие отношения с другими звездами. Так, Иво поддерживает связь с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком. Боксер звонит певцу, поскольку тренируется под его песни.

Я ему звоню. Говорю: "Братик, я тебе очень благодарен. Хотел бы, чтобы мои песни дали тебе силы, потому что в них есть вся сила народа". Есть же нормальные люди, правда? Почему нельзя так?

– рассказал Иво.

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