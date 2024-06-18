За словами Бобула, до нього не мають так ставитися, бо він народний артист України. До того ж співак вимагає поваги до себе, а не іронії.
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Іво зауважив, що ображений на спортсмена. Слова та вчинки Василя артист не може забути.
Хто він Вірастюк? Образи, яку він мені наніс зі своїми друзями, я не забув. І ображати мене не треба ніколи, бо за це дуже дорого можна заплатити,
– наголосив виконавець.
Водночас Бобул підкреслив, що має гарні стосунки з іншими зірками. Так, Іво підтримує зв'язок з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком. Боксер телефонує співакові, оскільки тренується під його пісні.
Я йому дзвоню. Кажу: "Братику, я тобі дуже вдячний. Хотів би, щоб мої пісні дали тобі сили, бо в них є вся сила народу". Є ж нормальні люди, правда? Чому не можна так?
– розповів Іво.
Іво Бобул про Василя Вірастюка: дивіться відео онлайн
Іво Бобул і Василь Вірастюк: що відомо про конфлікт зірок
- У 2016 році спортсмен опублікував відео з іменного номера співака в одному з готелів у Чернівцях. Вірастюк висміяв інтер'єр кімнат разом з друзями.
- У відповідь на це, Іво обурився та образився на Василя. Водночас артист запевнив, що до нього варто ставитися з повагою, а не з іронією.
- Чоловіки досі не можуть відпустити конфлікт і дійти згоди.