За словами Бобула, до нього не мають так ставитися, бо він народний артист України. До того ж співак вимагає поваги до себе, а не іронії.

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Іво зауважив, що ображений на спортсмена. Слова та вчинки Василя артист не може забути.

Хто він Вірастюк? Образи, яку він мені наніс зі своїми друзями, я не забув. І ображати мене не треба ніколи, бо за це дуже дорого можна заплатити,

– наголосив виконавець.

Водночас Бобул підкреслив, що має гарні стосунки з іншими зірками. Так, Іво підтримує зв'язок з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком. Боксер телефонує співакові, оскільки тренується під його пісні.

Я йому дзвоню. Кажу: "Братику, я тобі дуже вдячний. Хотів би, щоб мої пісні дали тобі сили, бо в них є вся сила народу". Є ж нормальні люди, правда? Чому не можна так?

– розповів Іво.

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