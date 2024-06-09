С ребенком на руках: Иванна Онуфрийчук показала трогательные кадры выписки из роддома

Телеведущая Иванна Онуфрийчук недавно стала мамой сына Адама. Впрочем, только 8 июня звезду выписали из роддома, кадры из которого она уже показала.

К тому же Иванна поделилась с поклонниками историей, как она рожала. Более того, женщина показала фотографии из процесса родов.

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Онуфрийчук опубликовала кадры, на которых ее муж Алмаз встретил с большим букетом белых пионов. Радостная ведущая взяла цветы и начала принимать поздравления от родственников и друзей с выпиской из больницы. Женщина получила также воздушные шарики и подарки от гостей.



Иванну Онуфрийчук выписали из роддома / Скриншот из видео

Иванна также призналась, что ее ребенка с появлением на свет поздравило большое количество людей. Ведущая отметила, что будет всегда рядом со своим новорожденным сыном Адамом.

Я верю, что все у нас получится, потому что наша семья теперь стала еще больше и дружнее. Расти, маленький Адам, и открывай для себя этот мир с радостью! Впереди нас ждет много счастливых моментов,

– написала звезда.



Онуфрийчук поздравили с выпиской друзья и родственники / Скриншот с видео

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