Первый отдых в новом составе: Иванна Онуфрийчук замиловала семейными фото
Источник:Иванна Онуфрийчук
Ведущая Иванна Онуфрийчук отправилась на отдых с мужем и двухмесячным сыном. Она показала фото и поделилась нюансами поездки с ребенком.
Иванна Онуфрийчук призналась, что долго решалась на поездку. Ведь сомневалась, не будет ли полет на самолете с двухмесячным ребенком слишком ранний.
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Впрочем, ведущая вдохновилась положительным опытом сестры и присоединилась к мужу в его командировке в Сардинии. Она тщательно готовилась, составив список необходимых вещей.
Наше путешествие прошло прекрасно, как для первого раза. В самолете сыночек спокойно спал, капризничать начал лишь в трансфере в отель. Солнышко и море переносил хорошо. У меня положительные впечатления от этой поездки, потому что это смена атмосферы. А для мамы, которая 24/7 с младенцем, изменение картинки уже много дает,
– поделилась Иванна Онуфрийчук.
Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук
Звезда ответила тем, кто не понимает, зачем брать маленьких детей в поездки. Она подчеркнула, что хоть малыши не запоминают эти путешествия, их запоминают родители: для них это новый опыт и эмоциональное событие.
Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук
"В будущем, когда Адам подрастет, мы сможем показать ему фотографии и поделиться этим. Это такие ценные моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь", – добавила Иванна.
Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук
Напомним, Иванна Онуфрийчук родила сына в Швейцарии 29 мая, его назвали Адамом. Мальчик будет расти за границей, но ему будут прививать язык, традиции и культуру обоих родителей