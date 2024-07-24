Иванна Онуфрийчук призналась, что долго решалась на поездку. Ведь сомневалась, не будет ли полет на самолете с двухмесячным ребенком слишком ранний.

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Впрочем, ведущая вдохновилась положительным опытом сестры и присоединилась к мужу в его командировке в Сардинии. Она тщательно готовилась, составив список необходимых вещей.

Наше путешествие прошло прекрасно, как для первого раза. В самолете сыночек спокойно спал, капризничать начал лишь в трансфере в отель. Солнышко и море переносил хорошо. У меня положительные впечатления от этой поездки, потому что это смена атмосферы. А для мамы, которая 24/7 с младенцем, изменение картинки уже много дает,

– поделилась Иванна Онуфрийчук.



Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук



Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук

Звезда ответила тем, кто не понимает, зачем брать маленьких детей в поездки. Она подчеркнула, что хоть малыши не запоминают эти путешествия, их запоминают родители: для них это новый опыт и эмоциональное событие.



Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук

"В будущем, когда Адам подрастет, мы сможем показать ему фотографии и поделиться этим. Это такие ценные моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь", – добавила Иванна.



Иванна Онуфрийчук на отдыхе с семьей / Фото из инстаграма Иванны Онуфрийчук

Напомним, Иванна Онуфрийчук родила сына в Швейцарии 29 мая, его назвали Адамом. Мальчик будет расти за границей, но ему будут прививать язык, традиции и культуру обоих родителей