На канале ISLND TV опубликовали новое видео. В нем Сергей Иванов назвал основателя лейбла ENKO, автора песен Дорофеевой и Kalush Orchestra и продюсера Ивана Клименко "коллаборантом".

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Сергей Иванов обвинил Ивана Клименко в сотрудничестве с россиянами во время войны, в частности полномасштабной. Он заметил, что продюсер указан как автор песни российской артистки Юлианы Карауловой. Трек вышел в мае 2022 года.

Иван Клименко ответил на обвинения

Продюсер ответил на упреки Сергея Иванова и заявил, что его слова – неправда, клевета и фейк с его стороны. Поскольку песня для Карауловой была создана 9 лет назад. Клименко продал ее в 2015 году, до полномасштабного вторжения.

Так часто бывает, что артист, приобретя песню, выпускает ее через 5 или даже 8 лет, как это было в этом конкретном случае. С начала полномасштабного вторжения я не писал ни одной песни для россиян и не был причастен ни к одному сотрудничеству с российскими артистами,

– отметил Иван Клименко.



Иван Клименко продал песню россиянке в 2015 году / Фото из инстаграма продюсера

Автор песен отметил, что до полномасштабного вторжения действительно участвовал в написании треков для россиян. Но напомнил, что давно перешел на украинский в быту и на работе, а также дал обещание не писать больше песен на русском и не работать с артистами страны-агрессора.

Да, я признаю, что в прошлом (задолго до полномасштабного вторжения), к сожалению, я участвовал в соавторстве песен для артистов страны-оккупанта, за что мне стыдно и за что я извиняюсь перед обществом. Да ошибался, понимаю! Но у меня не было никакого сотрудничества с начала полномасштабного вторжения с любым российским артистом,

– подчеркнул Клименко.

Иван Клименко добавил, что лейбл ENKO уплатил 3,5 миллиона налогов в прошлом году, а также собрал более 80 миллионов гривен на ВСУ. Этим он и продолжит заниматься в дальнейшем.