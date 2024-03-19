На каналі ISLND TV опублікували нове відео. У ньому Сергій Іванов назвав засновника лейблу ENKO, автора пісень Дорофєєвої та Kalush Orchestra та продюсера Івана Клименка "колаборантом".

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Сергій Іванов звинуватив Івана Клименка у співпраці з росіянами під час війни, зокрема повномасштабної. Він помітив, що продюсер вказаний як автор пісні російської артистки Юліани Караулової. Трек вийшов у травні 2022 року.

Іван Клименко відповів на звинувачення

Продюсер відповів на закиди Сергія Іванова і заявив, що його слова – неправда, наклеп та фейк з його боку. Оскільки пісня для Караулової була створена 9 років тому. Клименко продав її у 2015 році, до повномасштабного вторгнення.

Так часто буває, що артист, придбавши пісню, випускає її через 5 або навіть 8 років, як це було у цьому конкретному випадку. З початку повномасштабного вторгнення я не писав жодної пісні для росіян і не був дотичний до жодної співпраці з російськими артистами,

– зауважив Іван Клименко.



Іван Клименко продав пісню росіянці у 2015 / Фото з інстаграму продюсера

Автор пісень зазначив, що до повномасштабного вторгнення і справді брав участь у написанні треків для росіян. Але нагадав, що давно перейшов на українську у побуті й на роботі, а також дав обіцянку не писати більше пісень російською і не працювати з артистами країни-агресора.

Так, я визнаю, що в минулому (задовго до повномасштабного вторгнення), на жаль, я брав участь в співавторстві пісень для артистів країни-окупанта, за що мені соромно і за що я вибачаюсь перед суспільством. Так помилявся, розумію! Але в мене не було жодної співпраці з початку повномасштабного вторгнення з будь-яким російським артистом,

– підкреслив Клименко.

Іван Клименко додав, що лейбл ENKO сплатив 3,5 мільйона податків торік, а також зібрав понад 80 мільйонів гривень на ЗСУ. Цим він і продовжить займатися надалі.