О самых громких событиях, которые произошли с 1 по 7 апреля в мире шоубизнеса подробнее расскажет Show 24.

Интересно Береги Юлю, – Козловский растрогал СМС к известной певице во время вражеского обстрела

Полякова прокомментировала роман с Мицкевичем

Певица во время прямого эфира отметила, что из-за сотрудничества с поваром, тот бывал у нее в гостях. Совместные фото были сняты у нее дома.

В то же время Полякова уволила Влада из-за приема алкоголя и наркотических препаратов. По словам Оли, Мицкевич решил все рассказать аудитории из-за желания хайпа и личных обид на певицу. Наказывать она его не планирует, поскольку с него "нечего взять".

В конце эфира за кадром появился муж Поляковой – Вадим Буряковский, поэтому Ольга спросила у мужа: "Мицкевичу ноги будем отрывать?".

Как всегда,

– в шутку ответил бизнесмен.

На фоне скандала Влад Мицкевич решил выпустить песню "Королева", которую посвятил Поляковой. Для обложки видео кулинар использовал фото Оли из ее трека "Королева ночи".

Влад Мицкевич – "Королева": слушайте песню онлайн

Полная программа мероприятий на Евровидении-2024

В этом году Евровидение пройдет в мае в Мальме. Шведский город уже полным ходом готовится к событию. В частности, уже известно какие именно мероприятия ждут еврофанов.

Состоится целый ряд увлекательных выступлений. Танцевальные постановки 90-х, вечер с ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A – это лишь некоторые из запланированных мероприятий. Кроме того, на сцену выйдет Кончита Вурст с живым концертом.

Евровидение в Мальме: смотрите видеовизитку онлайн

Также стало известно, что украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil, которые выступят в первом полуфинале, по прогнозам букмекеров, занимают 4 место с шансом на победу 9%.

В то же время лидером рейтинга неожиданно стала Швейцария. Шансы Nemo составляют 24%. Второе место занимает представитель Хорватии Baby Lasagna с шансом 15%. Тройку лидеров закрывает представительница Италии Angelina Mango с песней La noia, с шансом победить в 13%. Четвертое место занимает Украина. Пятое звено занимает представитель Нидерландов Joost Klein, шансы которого 8%.

Козловский рассекретил имя жены и стал отцом

6 марта Виталий Козловский объявил о женитьбе. В то же время все это время он скрывал возлюбленную от посторонних глаз. Наконец певец раскрыл ее личность. Выяснилось, что избранницей исполнителя стала его пиарщица Юлия Бакуменко. Интересно, что ранее в СМИ уже ходили такие слухи.

К тому же артист ошеломил еще одним радостным известием. 25 февраля 2024-го Виталий стал отцом сына по имени Оскар. Также Козловский рассказал, как узнал о беременности жены.

Я пошел служить, у меня были военные учения, и еще тогда моя девушка, присылает сообщение, тест, УЗИ, пишет: "Я тебя поздравляю, 5-я неделя". Я положил телефон в карман, мое сердце вылетало из груди. Я вечером вернусь в палатку, и единственное что ответил Юле: "Ого". И с этим "ого" не спал всю ночь, и думал, что теперь моя жизнь меняется,

– поделился певец.



Виталий Козловский с женой Юлией Бакуменко / Скриншот из видео



Козловский стал отцом сына Оскара / Фото из инстаграмма певца

В то же время одна из самых крепких пар украинского шоубиза – MamaRika и Сергей Середа признались, что находятся на грани развода.

Кризис в отношениях MamaRika и Середы

Исполнительница поделилась, что каждый этап своей жизни показывает в своих песнях. К сожалению, ее новый трек "Кто-то уходит" – не о пережитом опыте, а о том, что происходит прямо сейчас. В клипе показаны реальные ссоры пары.

Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию,

– заметила MamaRika.

Артистка добавила, что она и Сергей не опускают рук. Они делают все для того, чтобы сохранить семью.

MamaRika – "Кто-то уходит": смотрите видео онлайн

Кроме того, Санта Димопулос заявила о разводе с мужем после 11 лет брака. По словам экс-солистки "ВИА Гры", их история завершилась "без драмы, потрясений и обид". Пара остались настоящими друзьями и родными людьми.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, хоть это был осознанный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, неоценимые моменты и всю прекрасную часть совместного пути,

– призналась Санта Димопулос.



Санта Димопулос с экс-супругом / Фото из инстаграмма певицы

Соня Морозюк возобновила продажу картин

Художница, экс-невеста коррупционера Романа Гринкевича, решила снова заняться продажей своих картин.

У Морозюк есть отдельная страница, где она публикует свои творческие работы. Девушка, вероятно, думая, что она уже оправдана в глазах людей, обновила фотографии полотен, которые актуальны к продаже.

Соня Морозюк опубликовала 31 пост с фотографиями своих картин. Девушка оценила стоимость "мазни" от 600 долларов до 5.4 тысяч долларов за одну картину.